Хабаровск, 28 июня, 2019, 06:12 — ИА Регнум. Ситуация, в которую попали забайкальские школьницы в Китае, крайне нетипичная и даже шоковая для современной КНР, где власти предельно строго следят за соблюдением иностранными гражданами миграционного законодательства. Таким мнением поделился китаист Михаил Демидов. Вполне возможно, что после этого случая власти Китая ужесточат правила въезда несовершеннолетних без родителей на территорию страны, а также контроль за детскими группами во время пребывания в КНР, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Подвал

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ИА REGNUM и другие СМИ, имела место лет 20 назад, можно было бы говорить об отсутствии контроля и каких-то подобных вещах в Китае. Но сегодняшний Китай — совершенно другая страна. Ни для кого не секрет, насколько жестко следят власти КНР сегодня за соблюдением миграционного законодательства, за пребыванием иностранцев на территории своей страны. Особенно когда речь идёт о работе иностранцев в Китае. Здесь работают сегодня россияне, много. Работают на разных производствах, в том числе и официантами, поварами. Но только по рабочим визам, никак иначе! А в данной ситуации, насколько я понял, школьниц, детей вывезли в Китай под предлогом творческой практики, а потом заставили работать в питейных заведениях, жить в неприемлемых условиях — на стройке. Речь фактически об использовании рабского труда, причем детского труда! Уверен, что власти Китая примут самые жесткие меры по недопущению подобных ситуаций впредь. Ещё раз подчеркну — ситуация для сегодняшней КНР не просто нетипична, она шоковая. Единственно, почему она могла произойти, по моему предположению — Китай огромен, правоохранительные органы порой не успевают за всем уследить». Китаист Михаил Демидов «Если бы ситуация, о которой рассказалои другие СМИ, имела место лет 20 назад, можно было бы говорить об отсутствии контроля и каких-то подобных вещах в Китае. Но сегодняшний Китай — совершенно другая страна. Ни для кого не секрет, насколько жестко следят власти КНР сегодня за соблюдением миграционного законодательства, за пребыванием иностранцев на территории своей страны. Особенно когда речь идёт о работе иностранцев в Китае. Здесь работают сегодня россияне, много. Работают на разных производствах, в том числе и официантами, поварами. Но только по рабочим визам, никак иначе! А в данной ситуации, насколько я понял, школьниц, детей вывезли в Китай под предлогом творческой практики, а потом заставили работать в питейных заведениях, жить в неприемлемых условиях — на стройке. Речь фактически об использовании рабского труда, причем детского труда! Уверен, что власти Китая примут самые жесткие меры по недопущению подобных ситуаций впредь. Ещё раз подчеркну — ситуация для сегодняшней КНР не просто нетипична, она шоковая. Единственно, почему она могла произойти, по моему предположению — Китай огромен, правоохранительные органы порой не успевают за всем уследить».

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Эксперт также посоветовал родителям детей, которые выезжают без их сопровождения за границу в составе групп или делегаций, быть очень внимательными к организаторам поездок.

Китаист Михаил Демидов «В Китай практически ежедневно въезжают детские делегации, группы. Это происходит в рамках каких-то обменов, которые регламентированы межгосударственными, межрегиональными обменами и прочими соглашениями, предусматривающими безопасность несовершеннолетних во время пребывания в КНР. Эти поездки ничего, кроме радости и ярких впечатлений, детям не доставляют. Родителям школьниц из Забайкалья следовало бы быть внимательнее, отправляя своих девочек за границу в компании какой-то предпринимательницы, которая юридически никакой безопасности детям гарантировать не могла. Уверен, российские правоохранительные органы, которые уже начали проверку, во всём разберутся и предотвратят в дальнейшем подобные случаи. Уверен, что и китайская сторона усилит внимание к детским группам, повторю, потому, что ситуация крайне нетипичная для современного Китая. Все мои китайские знакомые, друзья, с которыми мы обсуждали этот инцидент, не могут понять, как такое вообще могло произойти».

Эксперт также выразил сожаление по поводу того, что у забайкальских школьниц первое знакомство с Китаем вышло таким негативным. Он выразил надежду на то, что у девочек ещё будет возможность убедиться в гостеприимстве этой страны и познакомиться с её культурой.

Как сообщало ИА REGNUM, матери школьниц из Забайкалья обратились в СМИ с сообщением, что некая предприниматель пообещала девочкам творческую практику в Китае, но вместо этого детей поместили в подвале, потом вообще на стройке, заставили работать в распивочной, подносить и разливать пиво и водку. Благодаря широкому общественному резонансу девочек удалось быстро вернуть на Родину, по поручению врио губернатора края Александра Осипова правоохранительные органы начали проверку предпринимателя, которая организовывала поездку и которая, по её же словам, работает так уже 15 лет. Однако ранее подобных жалоб не поступало.

Между тем есть куда более позитивные примеры выезда дальневосточных детей в Китай, и таких примеров куда больше. Так, в рамках соглашения между мэрией Хабаровска и мэрией курортного китайского города Санья хабаровские отличники выезжают на остров Хайнань — один из самых роскошных курортов АТР. В рамках этих визитов хабаровские школьники встречаются со своими китайскими сверстниками в китайских школах, посещают детский экологический центр, осматривают достопримечательности и отдыхают, привозя домой новые, яркие и исключительно положительные впечатления.