Ситуация со школьницами из Читы – шоковая для сегодняшней КНР: эксперт
Хабаровск, 28 июня, 2019, 06:12 — ИА Регнум. Ситуация, в которую попали забайкальские школьницы в Китае, крайне нетипичная и даже шоковая для современной КНР, где власти предельно строго следят за соблюдением иностранными гражданами миграционного законодательства. Таким мнением поделился китаист Михаил Демидов. Вполне возможно, что после этого случая власти Китая ужесточат правила въезда несовершеннолетних без родителей на территорию страны, а также контроль за детскими группами во время пребывания в КНР, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Эксперт также посоветовал родителям детей, которые выезжают без их сопровождения за границу в составе групп или делегаций, быть очень внимательными к организаторам поездок.
Эксперт также выразил сожаление по поводу того, что у забайкальских школьниц первое знакомство с Китаем вышло таким негативным. Он выразил надежду на то, что у девочек ещё будет возможность убедиться в гостеприимстве этой страны и познакомиться с её культурой.
Как сообщало ИА REGNUM, матери школьниц из Забайкалья обратились в СМИ с сообщением, что некая предприниматель пообещала девочкам творческую практику в Китае, но вместо этого детей поместили в подвале, потом вообще на стройке, заставили работать в распивочной, подносить и разливать пиво и водку. Благодаря широкому общественному резонансу девочек удалось быстро вернуть на Родину, по поручению врио губернатора края Александра Осипова правоохранительные органы начали проверку предпринимателя, которая организовывала поездку и которая, по её же словам, работает так уже 15 лет. Однако ранее подобных жалоб не поступало.
Между тем есть куда более позитивные примеры выезда дальневосточных детей в Китай, и таких примеров куда больше. Так, в рамках соглашения между мэрией Хабаровска и мэрией курортного китайского города Санья хабаровские отличники выезжают на остров Хайнань — один из самых роскошных курортов АТР. В рамках этих визитов хабаровские школьники встречаются со своими китайскими сверстниками в китайских школах, посещают детский экологический центр, осматривают достопримечательности и отдыхают, привозя домой новые, яркие и исключительно положительные впечатления.