Курган, 28 июня, 2019, 06:03 — ИА Регнум. В Курганской области будет изменён принцип закупа льготных лекарств. Это поможет разрешить проблемы перебоев с обеспечением зауральцев жизненно важными препаратами, с которыми сталкивается регион, сообщила директор регионального департамента здравоохранения Лариса Кокорина на пресс-конференции 27 июня 2019 года.

Лекарства

Как выяснилось, своевременному обеспечению льготников препаратами вредил не только человеческий фактор, когда вовремя не вносились данные в электронную базу, но и низкие закупочные цены, которые выставляла специальная программа по госзакупкам. На заниженные цены невозможно было найти поставщиков.

«Благодаря изменениям в законе о госзакупках удалось поднять цену до той, которая позволит поставщику получать прибыль», — пояснила Лариса Кокорина.

На данный момент идёт закуп льготных лекарств на четвёртый квартал 2019 года. Запас бесплатных препаратов есть до осени.

Кроме того, Лариса Кокорина проинформировала о закупе лекарственных препаратов и расходных материалов для диабетиков на четвёртый квартал 2019 года. Совместно с Министерством здравоохранения РФ решён вопрос о приобретении по федеральной льготе расходных материалов для инсулиновых помп. В Курганской области на учете стоит 30 пациентов, пользующихся помпами, а также 24 тысячи диабетиков-льготников.

Напомним, в мае 2019 года в Зауралье наблюдалась нехватка инсулина для детей, страдающих сахарным диабетом.