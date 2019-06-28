Чимкент, Казахстан, 28 июня, 2019, 07:07 — ИА Регнум. Автобусные колонны с жителями Арыси Туркестанской области Казахстана начали возвращаться в город в 8 утра (5 часов по Москве), сообщает 28 июня агентство «Казинформ».

Emer.gov.kz Жители Арыси

Домой возвращаются все жители Арыси, которые временно располагались в 66 эвакуационных пунктах в Чимкенте и населенных пунктах Туркестанской области.

На специальном брифинге 27 июня аким Туркестанской области Умирзак Шукеев сообщил, что в Арыси закончена работа по очистке улиц от снарядов и дезинфекции города.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня Умирзак Шукеев заявил, что жители Арыси вернутся в свои дома до 30 июня 2019 года. По его словам, заселяться в дома можно будет после полной очистки города.