Челябинск, 28 июня, 2019, 05:40 — ИА Регнум. Заксобрание Челябинской области внесло изменения в региональный бюджет на 2019 год. Они стали возможны благодаря федеральным трансфертам в размере 116,6 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе областного парламента.

Дефицит бюджета

60 млн рублей направят Карабашскому городскому округу за победу во Всероссийском конкурсе на лучший проект по созданию комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений за проект «Новый Карабаш. Создание нового городского центра». А ещё 56 млн планируется направить на создание системы по поддержке фермеров и по развитию сельской кооперации, отмечает спикер Заксобрания Владимир Мякуш.

Также речь в законопроекте идёт об уточнении распределения средств между основными распорядителями. 1,8 млрд направят на то, чтобы дополнительно профинансировать обеспечение образовательного процесса. Это стало необходимым в связи с увеличением количества учащихся. А 761,2 млн рублей пойдут на покупку 65 автобусов большого класса. Эти автобусы низкопольные и в качестве топлива используют газ. Отметим, что ранее власти региона пообещали 65 таких автобусов Челябинску. Видимо, в данном случае речь идёт о них.

Отметим при этом, что размер дефицита не изменился. Как и прежде, он составляет 15,5 млрд рублей. Доходы бюджета в 2019 году запланированы на уровне 177, 4 млрд, а расходная часть ожидается в размере 192,9 млрд.