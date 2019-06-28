Москва, 28 июня, 2019, 05:24 — ИА Регнум. Лаборатория иммунопатологии, созданная в Сеченовском университете при участии Венского медицинского университета, разрабатывает вакцину против аллергии на кошек, сообщила пресс-служба российского вуза.

Кошки

Проект по разработке вакцины является одним из направлений международного сотрудничества вузов. Уже в 2020 году могут появиться первые опытные образцы вакцины. В рамках направления сотрудники лаборатории проходят обучение современным лабораторным методикам в Венском медицинском университете.

Отмечается также, что российские и австрийские учёные расширяют спектр направлений сотрудничества, соответствующее решение было принято по итогам встречи 26 июня в Сеченовском университете ректоров университетов — Петра Глыбочко и Маркуса Мюллера.

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