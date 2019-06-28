Берлин, 28 июня, 2019, 05:23 — ИА Регнум. Торговый оборот между Германией и Ираном снизился из-за американских санкций на 49% за первый квартал 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на отчет немецкой торговой палаты.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Согласно отчету, общая сумма, на которую снизился торговый оборот между Германией и Ираном, составляет около 529 миллионов евро. При этом 60 немецких компаний продолжают вести бизнес в Иране, однако они вынуждены работать с местными сотрудниками из-за влияния американских санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук обвинил страны Евросоюза в «молчаливом одобрении» Ирана. Его недовольство было вызвано нежеланием стран ЕС вводить антииранские санкции.