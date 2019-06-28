Осака, Япония, 28 июня, 2019, 05:01 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп перед встречей с главой японского правительства Синдзо Абэ пошутил, что хочет побороться с сумоистом Асаноямой, которому во время своего прошлого визита в Японию вручал президентский кубок за победу на турнире.

davidgsteadman Сумо

«Я хотел бы с ним побороться, но когда он будет к этому, конечно же, готов», — пошутил американский президент.

Он отметил, что был рад лично вручить победителю кубок.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая Трамп со своей супругой Меланьей совершил официальный визит в Японию. В ходе поездки он посетил финал турнира по сумо в японской столице Токио, а победителю турнира он лично вручил кубок, украшенный белоголовым орланом — символом США.