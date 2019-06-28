Вашингтон, 28 июня, 2019, 04:35 — ИА Регнум. Американское аэрокосмическое агентство NASA планирует отправить космический аппарат Dragonfly для исследования спутника Сатурна — Титана. Об этом сообщается в микроблоге главы NASA Джима Брайденстайна в Twitter.

NASA Сатурн

«Сегодня я горд объявить о том, что наша новая миссия Dragonflу в рамках программы New Frontiers будет исследовать крупнейший спутник Сатурна», — сообщил Брайденстайн.

Он отметил, что Dragonfly станет первым беспилотным посадочным модулем, который сможет преодолеть расстояние более чем в 160 километров в плотной атмосфере Титана.

При помощи аппарата NASA планирует оценить пригодность спутника Сатурна для жизни, а также займётся поиском химических маркеров, которые могли бы свидетельствовать о наличии на нём жизни или её существовании там в прошлом.