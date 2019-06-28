Майами, США, 28 июня, 2019, 03:36 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Демократической партии и мэр Нью-Йорка Билл де Блазио извинился за использование цитат кубинского революционера Эрнесто Че Гевары, сообщает агентство Reuters.

Эрнесто Че Гевара

«Я не знал, что использованная мной в Майами фраза ассоциируется с Че Геварой, и не хотел оскорбить кого-либо, кто мог расценить это таким образом. Я приношу грубокие извинения за непонимания истории этой фразы», — заявил он.

Ранее де Блазио в ходе дебатов Демократической партии произнес на испанском языке фразу «hasta la victoria siempre» («Всегда до победы!»), ставшую известной благодаря кубинскому революционеру Че Геваре. После этого ряд демократических политиков потребовал от де Блазио извинений за использование цитаты «убийцы, ответственного за смерти и репрессии на Кубе и в Латинской Америке».