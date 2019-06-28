Осака, Япония, 28 июня, 2019, 03:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 28 июня прибыл в японский город Осака для участия в саммите G20. Самолёт с российским лидером приземлился в международном аэропорту «Кансай», передаёт телеканал RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Как собщается, Владимира Путина в аэропорту встретили посол России, парламентский заместитель министра иностранных дел Японии и мэр Осаки.

Президент России проведёт в Японии два дня. Он примет участие в рабочих заседаниях саммита G20, во встрече глав государств БРИКС, а также проведёт на полях саммита целый ряд двусторонних встреч с иностранными лидерами, в том числе президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

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