Вашингтон, 28 июня, 2019, 03:16 — ИА Регнум. Глава американского минфина Стивен Мнучин попросил президента США Дональда Трампа вернуть Секретную службу в подчинение его ведомства, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме.

Цитата из к/ф «На линии огня». Реж. Вольфганг Петерсен. 1993. США Агенты Секретной службы США

По их данным, Мнучин последнее время ведет переговоры с администрацией Трампа, а в последние месяцы эти консультации стали более частыми. В настоящее время Секретная служба находится в подчинении министерства внутренней безопасности (МВБ). В связи с этим Мнучин полагает, что МВБ следует уделять больше внимания охране границы с Мексикой и препятствовать проникновению нелегальных мигрантов в страну.

Газета отмечает, что сам Трамп не против вернуть Секретную службу в подчинение минфина, однако он встречает сопротивление со стороны МВБ. Секретная служба в 2003 году была выведена из подчинения американского минфина и передана в подчинение МВБ, созданного на основании «Патриотического акта» от 2001 года, который был принят после терактов 11 сентября в Нью-Йорке.