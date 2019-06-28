Обнинск, Калужская область, 28 июня, 2019, 08:22 — ИА Регнум. В городе Обнинске (Калужская область) будет создан Музей мировой атомной энергии. Это совместный проект общероссийской общественной организации «Ядерное общество России» и Политехнического музея, при участии Российского общества «Знание» и правительства Калужской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Обнинска, главный координатор проекта — исполнительный вице-президент Ядерного общества России, член Координационных советов Российского общества «Знание» и Российского Союза НИО Сергей Кушнарев.

Admobninsk.ru Круглый стол по теме «Музей мировой атомной энергетики в системе научно-технических музеев» прошёл в Музее истории города Обнинска

С экспозицией будущего музея, размещенной в обнинском Доме ученых, ознакомился генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Сергей Кушнарев отметил, что Музей мировой атомной энергии создается на цифровой основе и для его наполнения будут использованы информационные источники, в том числе вузы, научные центры и другие организации. В частности, предметы из фондового собрания для временного экспонирования предоставит Музею мировой атомной энергетики Политехнический музей.

Круглый стол по теме «Музей мировой атомной энергетики в системе научно-технических музеев» прошёл 27 июня в Музее истории города Обнинска в рамках празднования 65-летия первой в мире атомной электростанции и атомной энергетики. Заседание круглого стола открыл президент Политехнического музея Борис Салтыков.

«Политехнический музей имеет большой опыт и давние традиции сотрудничества с разными музейными организациями и университетами в области отбора тех предметов, которые могут претендовать на статус памятника науки и техники. Этот статус спасает их от уничтожения. Голос одного музея иногда звучит тихо. А когда за музеями стоит целая ассоциация — это совсем другое дело», — заявил Салтыков.

Затем в рамках круглого стола немецкие коллеги сделали доклад по теме «Вклад в историю культуры атомной энергетики». Свое сообщение о музейном комплексе Первой в мире атомной электростанции сделал ведущий специалист музейной группы Физико-энергетического института Михаил Гайдин. В дискуссии приняли участие представители музея Курчатовского института, Политехнического музея, музея Радиевого института и Горно-химического комбината.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня в Обнинске состоялось около 30 мероприятий, из которых 14 — это конференции и круглые столы с участием обнинских и зарубежных научных работников.