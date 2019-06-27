Краснодар, 28 июня, 2019, 02:13 — ИА Регнум. Четыре автомобиля столкнулись на федеральной трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба краевого управления ГИБДД.

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Сообщается, что ДТП произошло на 1393-м километре федеральной автодороги М-4 «Дон» — столкнулись три легковых автомобиля ВАЗ-2110, Mercedes, Fiat и грузовик Hino. В результате столкновения погиб водитель отечественной «легковушки». Пострадали водитель и трое детей, находившиеся в салоне Mercedes, а также водитель грузовика. Их госпитализировали. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня в Челябинске легковой автомобиль в результате столкновения вылетел на тротуар и сбил четверых пешеходов. Их госпитализировали с тяжелыми травмами.