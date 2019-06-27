Москва, 28 июня, 2019, 02:03 — ИА Регнум. Ситуация на курортах в Тунисе, где отдыхают российские туристы, остается стабильной, несмотря на взрывы в столице страны, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Тунис

По данным туроператора Anex Tour, в столице Туниса, где произошли взрывы, российских туристов нет, а на курортах Сусс, Хаммамет и острове Джерба ситуация остается спокойной. Также сообщается, что на курортах усилены меры безопасности, но комендантского часа не вводилось. Отмечается, что взрывы произошли далеко от посещаемых туристами мест столицы Туниса.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня в столице Туниса произошли взрывы, в результате которых погиб сотрудник местной полиции, еще восемь человек пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).