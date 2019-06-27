Киев, 28 июня, 2019, 01:37 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский 27 июня освободил Владимира Резниченко от должности главы Днепропетровской областной госадминистрации. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Другим указом президент назначил временно исполняющим обязанности главы региона Дмитрия Батуру, который с минувшего года был первым заместителем губернатора. Причины отставки Владимира Резниченко не уточняются.

Напомним, что 24 июня президент Украины также уволил губернаторов Житомирской, Ровенской и Черкасской областей — Игоря Гуднича, Алексея Муляренко и Александра Вельбовца.

Ранее пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель сообщала, что Зеленский намерен отправить в отставку всех действующих руководителей регионов.