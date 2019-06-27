Киев, 28 июня, 2019, 01:24 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что президенту страны Владимиру Зеленскому следует отправить главу МИД Павла Климкина в многомесячный отпуск. Об этом он заявил в эфире телеканала «1+1».

Gov.ua Павел Климкин

»Если мы говорим о том, что президент не может менять главу МИД, то я считаю, президент имеет полное право предложить ему уйти в отпуск на несколько месяцев», — сказал Гройсман.

Он пообещал, что подпишет заявление на отпуск от Климкина, а также будет готов внести кандидатуру первого вице-премьера, который будет исполнять обязанности. «Но эту кандидатуру пусть предложит президент», — добавил Гройсман.

Как передавало ИА REGNUM, 27 июня Владимир Зеленский в ходе брифинга заявил, что Павел Климкин и МИД Украины принимают решения самостоятельно, не посоветовавшись с ним. Он напомнил, что в мае предлагал Верховной раде отправить Климкина в отставку, однако депутаты высказались против.

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