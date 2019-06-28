Екатеринбург, 28 июня, 2019, 05:09 — ИА Регнум. В Екатеринбурге повысят тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МУП «Водоканал».

Плата за ЖКХ

С 1 июля в городе поднимут на 85 копеек стоимость водоотведения и очистки сточных вод за кубический метр, что составит 19,21 рублей (+20% НДС). А цена кубометра питьевой воды подорожает на одну копейку до 29,82 рублей (+20% ДС). Теперь за подготовку и транспортировку одного литра питьевой воды нужно будет заплатить 0,2982 рубля, а отвести и очистить один литр сточных вод — 0,01921 рубля.

В «Водоканале» добавили, что отсутствие роста тарифов приведёт к повышению аварийности сетей и возможным перебояв в их работе.

Напомним, 25 июня 2019 года гордума Екатеринбурга решила обратиться к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой заморозить тарифы на коммуналку. Депутаты просят обратить внимание в том числе и на плату за вывоз мусора.