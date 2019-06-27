Донецк, 28 июня, 2019, 00:47 — ИА Регнум. Трое сотрудников СМИ попали под обстрел со стороны Вооружённых сил Украины 28 июня на окраине Донецке. Об этом сообщил «Донецкому агентству новостей» фотокорреспондент РИА Новости Александр Гаюк.

U.S. Army Europe ВСУ

«Три журналиста, включая меня, попали под обстрел со стороны украинской армии», — сказал он.

Гаюк уточнил, что инцидент произошел около 18:00 в посёлке Александровка на западе Донецка. По его данным, пострадавших в результате обстрела нет.

В свою очередь начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов заявил, что украинские силовики предвидели приезд съёмочных групп на места и целенаправленно открыли огонь по Александровке.

Огонь вёлся военнослужащими 24-й бригады ВСУ под командованием Валерия Гудзя, уточнил Безсонов.

Добавим, что, согласно данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, приблизительно в это же время в результате обстрела со стороны ВСУ получил ранения мирный житель села Веселое к северу от Донецка.