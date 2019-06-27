Сухум, 28 июня, 2019, 00:20 — ИА Регнум. Власти Абхазии приняли решение о введении временных ограничений на пересечение границы с Грузией гражданами обеих стран. Об этом сообщает Служба государственной безопасности Абхазии.

Kaiser matias На границе Абхазии и Грузии

Отмечается, что ограничения введены в связи с проходящими в Грузии «массовыми протестными акциями провокационного характера, затрагивающими государственность Республики Абхазия».

Подчёркивается, что акции проводятся в том числе в Зугдидском районе — на приграничной с Абхазией территории, в связи с чем службой государственной безопасности «разработан и реализуется необходимый комплекс мер реагирования».

Как уточняется, выезд на территорию Грузии закрыт только для граждан Абхазии, а въезд с грузинской территории ограничен для всех иностранных граждан.