Баку, 28 июня, 2019, 00:19 — ИА Регнум. 22-х летний турист из Азербайджана стал жертвой ограбления на испанском острове Ибица, когда он шел по берегу моря с другом. По информации британского издания Mirror, на которое ссылается Turan, вор сорвал с запястья туриста часы стоимостью 1,2 млн. евро (1,5 млн. долларов).

Y.Leclercq Часы Richard Mille

Имя жертвы ограбления не сообщается. Что касается часов, то это одна из самых дорогих моделей в мире. B социальных сетях уже гадают, кто мог бы быть жертвой ограбления. По некоторым сведениям, это сын оного из чиновников в сфере строительства дорог.

По данным полиции, вор несколько раз толкнул жертву, прежде чем сорвать его часы, которых в мире всего 75 штук. Это часы Richard Mille (RM) 50−03 MCLaren F1, их вес всего 40 грамм. При этом турист получил травму руки.

Государственное агентство по автомобильным дорогам Азербайджана опровергло информацию о том, что ограбленный турист — это сын председателя правления агентства.