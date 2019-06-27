Нижний Новгород, 28 июня, 2019, 00:11 — ИА Регнум. В Нижегородском городском музее техники и оборонной промышленности 26 июня состоялся митинг, посвященный торжественной презентации мемориала советским воинам-освободителям Польши от фашистов. Мероприятие прошло по инициативе депутата Законодательного собрания Нижегородской области Василия Суханова, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Zsno.ru Мемориал советским воинам-освободителям Польши от фашистов теперь в Нижнем Новгороде

Мемориал советским воинам-освободителям Польши от фашистов был возведен в 1986 году жителями г. Рогозник на юге Польши. В конце января 1945 года, освобождая город от нацистов, в этой местности погибли красноармейцы 4-го Украинского фронта. Памятник представляет собой мемориальную плиту с вырезанной в ней пятиконечной звездой и надписью по-польски «Погибшим солдатам Красной армии».

В 2017 году президент Польши подписал закон о запрете пропаганды коммунизма и тоталитаризма в названии зданий и объектов. Он предполагает снос советских памятников. Узнав об этом, Василий Суханов в том же году занялся вопросом переноса памятника на территорию Российской Федерации. И в 2019 году после долгих переговоров мемориал был доставлен в Нижний Новгород. Это первый вывезенный из Польши в Россию памятник советским воинам-освободителям.

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«Сделал всё возможное, чтобы хотя бы один из памятников, который будет демонтирован, переместить, сохранить и разместить здесь. Чтобы осталась память нашему подрастающему поколению. Два года этим вопросом занимался, много куда обращался. «Союз десантников России» оказал очень серьезную помощь. Считаю, что любой гражданин Российской Федерации должен сделать всё, чтобы сохранить память. В первую очередь, память наших военнослужащих, погибших в Великой Отечественной войне», — подчеркнул Василий Суханов.

Гостем презентации стал первый заместитель председателя Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации, глава попечительского совета Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооружённых сил РФ «Патриот», руководитель Всероссийского союза общественных объединений ветеранов десантных войск «Союз десантников России», Герой Советского Союза, гвардии генерал-полковник Валерий Востротин.

«Когда существует тотальная попытка подменить результаты и итоги Второй мировой и Великой Отечественной войны, мы должны этому воспрепятствовать, в том числе и таким образом. И на федеральном уровне, и через Министерства иностранных дел и обороны, администрацию президента. И вот сейчас по-настоящему подключаются народные силы. Отсюда, из Нижнего Новгорода, из Парка Победы, пойдет эта инициатива», — сказал Валерий Востротин.

Памятник стал новым объектом в парке Победы. По словам заместителя председателя Заксобрания Ольги Щетининой, парк в скором времени получит новую жизнь.

«Он развивается силами общественников. Большую часть, конечно, вкладывает и правительство региона. Но для того, чтобы он стал еще краше, лучше, стал любимым местом для прогулок и времяпрепровождения нижегородцев, безусловно, он требует еще благоустройства. Поэтому принято решение завтра на заседании Законодательного собрания рассмотреть вопрос о выделении дополнительных 56 млн рублей — 50 из областного, 6 — из бюджета города Нижний Новгород — именно на реконструкцию парка Победы. Он получит новую жизнь, новые возможности, новое оборудование. Мы активно взаимодействуем с парком «Патриот» Москвы, анализируем их опыт», — отметила вице-спикер.

В реализации данной инициативы активную помощь оказывали польское военно-патриотическое объединение «Курск» и нижегородское отделение «Союза десантников России».

В рамках мероприятия также прошли митинг памяти, показательные выступления разведчиков, конноспортивные выступления, патриотический концерт, угощение солдатской кашей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года стало известно, что около 500 советских памятников могут быть уничтожены в Польше в случае принятия поправок к закону о декоммунизации, подготовленных верхней палатой польского парламента. Инициатором является глава партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. Вскоре документ был подписан президентом Польши.

Закон о декоммунизации, запрещающий пропаганду «тоталитарных режимов», к которым в Польше относят советский строй и коммунистическую идеологию, в названиях географических объектов, принят в этой стране весной 2016 года.