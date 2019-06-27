Калининград, 27 июня, 2019, 23:56 — ИА Регнум. Британский самолёт радиоэлектронной разведки RC-135W два часа летал вдоль западных границ Калининградской и Псковской областей России, сообщают 27 июня мониторинговые авиационные интернет-ресурсы.

U.S. Air Force Разведывательный самолёт RC-135

Британский воздушный разведчик с бортовым номером ZZ665, взлетел с авиабазы Уоддингтон в Англии, прошёл у морской границы Калининградской области, а затем, оставаясь в воздушном пространстве Литвы и Латвии два часа курсировал у сухопутных границ Калининградской и Псковской областей РФ.

Стоит отметить, что это совпало с пребыванием в литовском порту Клайпеда британского десантного вертолётоносца HMS Albion, флагмана объединенных экспедиционных сил НАТО. Данный корабль принимал участие в крупномасштабных военно-морских учениях Североатлантического альянса BALTOPS-2019, проходивших с 9 по 21 июня в Балтийском море.