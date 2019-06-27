Москва, 27 июня, 2019, 23:53 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что реальная заработная плата в России начала расти, однако располагаемые доходы граждан снижаются из-за выплаты процентов по потребительским и ипотечным кредитам, а также из-за краткосрочного эффекта, связанного с повышением НДС с 19 до 20%. Об этом Путин заявил в интервью газете Financial Times, которое он дал в преддверии саммита «Большой двадцатки» в японском городе Осака.

Kremlin.ru Интервью Владимира Путина газете The Financial Times

По словам Путина, рост реальных заработных плат в 2018 году составил 8,5%, однако в текущем году темпы роста реальной заработной платы значительно снизился.

Путин напомнил, что располагаемые доходы считаются по многим параметрам, в том числе по расходам на обслуживание различных кредитов. Поскольку у населения довольно много потребительских кредитов, а выплаты по процентам считаются как расходы, то это автоматически понижает показатели реальных доходов.

«Плюс у нас происходит легализация теневой экономики. Значительная часть самозанятых уже, по-моему, 100 тысяч человек или 200 тысяч человек, уже легализовались. И это тоже влияет на показатели по реальным доходам населения, располагаемым доходам», — рассказал Владимир Путин.

Также президент напомнил, что российские власти предприняли ряд мер для ускорения роста пенсий. В 2018 году официальная инфляция в России составляла 4,3%, а пенсии в начале 2019 года были проиндексированы на 7,05%.

«И мы ставим перед собой цель, задачу — я уверен, она будет решена — индексировать пенсии выше инфляции», — подчеркнул Путин.

В целом Путин оценивает макроэкономическую ситуацию в России как устойчивую. Это, в частности, отображает рейтинги международных агентств, а также рост экономики в 2,3% в минувшем году.

Но этого, конечно, недостаточно, подчеркнул Путин. Совершенно необходимо менять структуру российской экономики и повышать производительность труда на основе современных технологий.