Москва, 27 июня, 2019, 23:40 — ИА Регнум. В ближайшее время может быть озвучена информация о решении по продлению соглашения ОПЕК+ по добыче нефти. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times в преддверии саммита «Большой двадцатки» в японской Осаке.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОПЕК

Путин напомнил, что Россия не является членом ОПЕК, но при этом — один их крупнейших производителей нефти в мире. На сегодняшний день Россия добывает 11,3 млн баррелей нефти в сутки.

«И правда Штаты нас сейчас немножко обогнали. Но мы считаем, что наши договоренности с Саудовской Аравией и ОПЕК в целом по добыче сыграли положительную роль в стабилизации и прогнозировании ситуации на рынке», — заявил президент России.

Что касается продления соглашения ОПЕК+, то в этом заинтересованы многие страны-производители нефти, а также страны-потребители. Заинтересованы они в этом во многом потому, что в мире не хватает стабильности.

Этой стабильности как раз и способствует соглашение ОПЕК+. Будет ли это соглашение продлено, вскоре станет известно.

«А будем мы продлевать или нет — в ближайшие несколько дней вы об этом узнаете», — заинтриговал российский лидер.