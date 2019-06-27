Москва, 27 июня, 2019, 23:06 — ИА Регнум. Российская позиция по ситуации в Сирии заключается в том, чтобы не делать необдуманных шагов, смотреть хотя бы на шаг вперёд и создать основу для разрешения внутренних причин конфликта, заявил президент России Владимир Путин в интервью Financial Times, опубликованном 27 июня.

Минобороны России

«Я сторонник того, чтобы сирийский народ самостоятельно определил свою судьбу», — пояснил российский президент.

«Но при этом я бы очень хотел, чтобы все наши действия извне были продуманными и так же, как в случае с рисками, о которых Вы меня спросили, они были бы прогнозируемыми и понятными, чтобы мы хотя бы следующий шаг просчитали», — добавил Владимир Путин.

Глава российского государства подчеркнул, что у конфликта в Сирии есть внутренние причины, без разрешения которых урегулирование будет вряд ли возможно.

«Поэтому мы предпочитаем как следует продумать, посмотреть и никуда не спешить… Там есть внутренние причины этого конфликта, и они должны быть разрешены», — сказал Владимир Путин.