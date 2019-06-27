Москва, 27 июня, 2019, 22:36 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин в преддверии саммита «Большой двадцатки» поделился своими опасениями относительно общей ситуации в современном мире. Соответствующее заявление он сделал в интервью газете Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

Путин напомнил, что в прошлом между СССР и США, а также возглавляемыми ими военными блоками — Организация Варшавского договора и НАТО — шла Холодная война. Это никому не нравилось, но в рамках этой Холодной войны в мире были некие правила, которых противоборствующие стороны старались придерживаться.

«Ну, конечно. Во времена Холодной войны было плохо. Была Холодная война, но были хоть какие-то правила, которых придерживались или старались придерживаться», — сказал российский лидер.

Однако, что касается современной ситуации, то складывается ощущение, что никаких правил просто нет. Мир все более фрагментируется и становится все менее предсказуемым.

«Сейчас, похоже, правил вообще не существует. И в этом смысле мир стал более фрагментированным и менее предсказуемым, что самое главное и самое печальное», — отметил президент России.

Напомним, что саммит «Большой двадцатки» пройдет в японском городе Осака. Известно, что президент России в рамках этого саммита проведет ряд двусторонних встреч на высшем уровне, в том числе с президентом США Дональдом Трампом.