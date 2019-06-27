Мадрид, 27 июня, 2019, 22:30 — ИА Регнум. «США держат меч наготове в своих отношениях с ЕС, — пишет испанское издание El Pais. — Послы Соединенных Штатов в Испании и Европейском союзе в минувшую среду подробно озвучили некоторые из своих главных претензий. Если Европа предоставит китайской технологической корпорации Huawei доступ к своим сетям 5G, она должна нести ответственность за последствия, а если настаивает на примате своей собственной оборонной индустрии над американской, то Пентагон будет относиться к своим контрактам так же. И вдобавок — особое требование, согласно которому Испания должна определять европейскую точку зрения на кризис в Венесуэле и на Кубе».

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"Мы союзники, партнеры и друзья, — провозгласил на испанском языке глава американской дипломатии в Испании Ричард Дюк Бачан. — Мой президент — фигура противоречивая, и не все, что он говорит, пользуется популярностью, но если мы взглянем на факты, то должны согласиться, что в Венесуэле необходимы радикальные перемены». По его мнению, в ситуации венесуэльского кризиса США нуждаются в союзниках и «в Испании прежде всего, потому что Европейский союз смотрит на Испанию, чтобы определить свою позицию и сформировать консенсус» во внешней политике, который бы облегчил политический переход.

Посол принял участие в специальном дне, организованном представительством Торговой палаты США в Испании, AmChamSpain, и организацией Concordia в Мадриде. Мероприятие собрало видных политических лидеров и предпринимателей для решения проблем, стоящих перед США и Европой, и обсуждения особой роли Испании в отношениях с Латинской Америкой и Северной Африкой.

Бачан настаивал на том, что Испания обязана вдохновить европейские власти на поддержку санкций и заморозку активов главных «шишек» режима Николаса Мадуро. Посол обвинил венесуэльского лидера в том, что он разграбил страну, украв свыше 3 миллиардов долларов из общественных фондов. Также Ричард Дюк Бачан заявил, что пока население Венесуэлы прозябает в условиях тяжелого гуманитарного кризиса, режим подписал соглашение с Россией на 200 миллионов долларов, чтобы обновить свой авиационный сектор.

«Тем, кто говорит, что они боятся американского вторжения и кровопролития, я напомню, что на улицах Венесуэлы пролилась кровь, а захват уже осуществлен — российскими и кубинскими должностными лицами», — подчеркнул дипломат. Кроме того, он попросил у Европейского союза и Испании «сделать права человека своим приоритетом во взаимоотношениях с Кубой».

Бывший президент Колумбии Альваро Урибе присоединился к этим упрекам. Он также заверил, что Испании понадобится решимость перед лицом того риска, который подразумевает вмешательство в венесуэльский кризис. «Испания и ЕС должны присоединиться к другим странам, чтобы попросить вооруженные силы устранить Мадуро и поддержать Хуана Гуайдо [как президента] для проведения свободных выборов», — сказал колумбийский политик.