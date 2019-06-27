Тегеран, 27 июня, 2019, 22:20 — ИА Регнум. Власти Ирана считают «войной» санкции Соединенных Штатов против своей страны, 27 июня передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миру-мир

«Санкции не альтернатива войне, это уже война» , — заявил в «Твиттере» глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 26 июня спецпредставитель США Брайан Хук пообещал, что США продолжат «кампанию максимального давления» против Ирана.

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