США «не ищут конфликтов», но готовы к войне с Ираном
Париж, 27 июня, 2019, 22:14 — ИА Регнум. Соединенные Штаты «не ищут» войны с Ираном, но готовы к ней, 27 июня передает агентство Associated Press.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Вооружён и опасен
«Мы не ищем каких-либо конфликтов в регионе… Но готовы ответить военной силой», — заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук журналистам в Париже.
Хук отметил, что США надеются увидеть «международную реакцию стран-единомышленников» в отношении Ирана.
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