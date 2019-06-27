Париж, 27 июня, 2019, 22:14 — ИА Регнум. Соединенные Штаты «не ищут» войны с Ираном, но готовы к ней, 27 июня передает агентство Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вооружён и опасен

«Мы не ищем каких-либо конфликтов в регионе… Но готовы ответить военной силой» , — заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук журналистам в Париже.

Хук отметил, что США надеются увидеть «международную реакцию стран-единомышленников» в отношении Ирана.

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