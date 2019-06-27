Вашингтон, 27 июня, 2019, 21:52 — ИА Регнум. Пентагон раскрыл имена двух военных, убитых днем ранее в Афганистане, 27 июня передает агентство Associated Press.

Афганистан

Согласно заявлению военных США, 26 июня в Афганистане погибли 32-летний старший сержант Майкл Б. Райли и 24-летний сержант Джеймс Дж. Джонстон.

Место и подробности инцидента пока не раскрываются. Известно, что военные скончались от ранений, полученных из стрелкового оружия.

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