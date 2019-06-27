Во Франции найден труп человека, стрелявшего в людей у мечети в Бресте
Брест, Франция, 27 июня, 2019, 21:42 — ИА Регнум. Сотрудниками французской полиции обнаружен труп человека, подозреваемого в расстреле двоих людей возле мечети в городе Бресте, сообщает 27 июня France Info со ссылкой на местную полицию.
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Тело преступника было обнаружено возле принадлежавшего ему автомобиля.
Источники в полиции утверждают, что злоумышленник покончил с собой.
Стоит отметить, что официальных сообщений по этому поводу пока нет.
Как сообщало ИА REGNUM, в городе Брест 27 июня неизвестный злоумышленник устроил стрельбу около мечети в квартале Потанезен. Были ранены два человека, в том числе имам этой мечети.