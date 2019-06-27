Екатеринбург, 27 июня, 2019, 21:04 — ИА Регнум. Под Екатеринбургом начались новые раскопки места, где ранее были обнаружены останки экс-императора Николая II, его семьи и приближённых. Об этом заявил глава сообщества «Мемориал Романовых» Илья Коровин в Facebook.

Vk.com/Мемориал Романовых Раскопки на месте обнаружения останков царской семьи

Исследования проводятся в Поросёнковом логу, рядом с Екатеринбургом. Работы ведут специалисты, приехавшие на автомобиле с логотипом Следственного комитета. Планируется, что будет проведена почвоведческая экспертиза, сказал Коровин.

В свердловском управлении Следственного комитета корреспонденту ИА REGNUM не смогли прокомментировать данную информацию.

Напомним, в РПЦ ранее неоднократно выражали свои сомнения по поводу найденных останков семьи экс-императора Николая II. Однако в Следственном комитете данные сомнения не разделяют: в 2018 году в ведомстве заявляли, что принадлежность останков царской семье была выявлена по результатам экспертиз.