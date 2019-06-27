Сеул, 27 июня, 2019, 20:18 — ИА Регнум. Samsung Heavy Industries Co. может стать первой судостроительной компанией Южной Кореи, которая получит заказы на постройку газовозов СПГ во второй половине 2019 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Ожидается, что компания станет партнером ПАО «Новатэк» при реализации нового проекта «Арктик СПГ-2». Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, непосредственное строительство газовозов СПГ, возможно, будет осуществляться совместно с дальневосточным заводом «Звезда».

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Сама южнокорейская компания пока не подтверждает эту информацию и не разглашает подробности заключенного соглашения, однако ожидается, что она построит 15−20 газовозов для России общей стоимостью 3−4 млрд долларов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что судостроительного комплекс «Звезда» должен полностью укомплектовать производственный штат к 2024 году.