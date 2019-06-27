Москва, 27 июня, 2019, 20:08 — ИА Регнум. Министерство экономического развития Российской Федерации не планирует вводить контроль за расходами физических лиц и не планирует разрабатывать подобные меры. Соответствующее заявление выпустила пресс-службы Министерства экономического развития России.

Борис Кустодиев. Купец. 1918

Напомним, что сегодня на конференции «Налоги 2019» заместитель директора департамента инвестиционной политики Минэкономразвития России Бэлла Панина заявила, что в её министерстве рассматривается возможность установления контроля над расходами физических лиц для сокращения теневого сектора экономики. Она пояснила, что идея контроля вытекает из ситуации, когда физическое лицо тратит существенно больше, чем задекларировано в его доходах.

Но в МЭР заявили, что министерство не ведет разработку соответствующего законопроекта и не имеет планов по его разработке. Также в МЭР подчеркнули, что вопрос выявления крупных необоснованных расходов не выходит за рамки дискуссий на экспертных площадках.

Стоит отметить, что Панина и не говорила о каком-то законопроекте, она лишь говорила об обсуждении идеи, которая пока ещё сырая.

Стоит отметить, что ещё в 2016 году идея контроля расходов граждан вбрасывалась в общественное пространство. Тогда говорили, что за этой идеей стоит Минфин и его глава Антон Силуанов, но эта информация опровергалась министерством.