Москва, 27 июня, 2019, 19:51 — ИА Регнум. Сменит на этом посту глава одного из мировых лидеров по выпуску минеральных удобрений заместителя председателя ВЭБ. РФ Сергея Васильева, руководившего советом с 2009 года.

Phosagro.ru Андрей Гурьев

А. Гурьеву придется начинать свою работу во главе Совета, задачей которого является развитие деловых контактов между предпринимателями двух стран и продвижение российского бизнеса на бразильский рынок, во времена серьезных политических перемен в Бразилии.

Первый после падения военной хунты в 1985 году крайне правый президент Бразилии Жаир Болсонару едва придя к власти в январе заявил о готовности создать на территории страны военную базу США, чтобы она служила противовесом влиянию России в Венесуэле, а также запустить широкомасштабные экономические реформы. Как охарактеризовал на заседании Совета ситуацию в Бразилии директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин, страна сейчас переживает нелегкие времена — «процесс дефиниции политического курса, корректировки экономической стратегии, поиска новых ориентиров». При этом Бразилия является крупнейшим, стратегическим торговым партнером России на континенте.

В этой сложной обстановке российским предпринимателям важно не растерять наработанного и дальше расширять бизнес-контакты, несмотря на политические пертурбации в латиноамериканской стране. Поэтому к кандидатуре нового главы Совета предъявлялись высокие требования: это должен быть человек, хорошо знакомый с бразильскими реалиями, имеющий практический опыт работы по защите интересов российских компаний в странах региона.

Как заметил советник президента ТПП России Георгий Петров, избрание на этот пост генерального директора «ФосАгро» не случайно: удобрения являются основной статьей экспорта России в Бразилию. У «ФосАгро» с 2015 года в Сан-Паулу работает торговый офис, а в прошлом году компания поставила удобрений в Бразилию на сумму более $400 млн, или 16% от всего экспорта из России в Бразилию.

В своем выступлении после избрания А. Гурьев заметил, что ему, как главе Российской ассоциации производителей удобрений и генеральному директору ФосАгро, понятна специфика бразильского и латиноамериканского рынка в целом, как с точки зрения его преимуществ, так и с точки зрения проблем, с которыми вынужденно сталкиваются российские компании.

У команды Гурьева, который с 2015 года занимал пост замглавы Делового совета Россия — Бразилия и с 2017 года возглавляет Совет российских предпринимателей с другой ключевой латиноамериканской страной — Аргентиной, большой накопленный опыт по их преодолению: несколько лет назад, благодаря совместным усилиям производителей удобрений с федеральными органами власти, межправительственными комиссиями, РСПП и ТПП, удалось добиться отмены 6%-ной ввозной пошлины на экологически чистые и высококачественные российские фосфорные удобрения в Бразилии и в Аргентине.

Андрей Гурьев «Мы сделаем максимум для дальнейшего повышения эффективности работы Совета по широкому комплексу вопросов двусторонней экономической повестки и в решении актуальных задач, стоящих перед российскими компаниями на бразильском рынке. Убежден, что совместными усилиями мы достигнем новых успехов в работе по расширению каналов доступа российских компаний на бразильский рынок, что сократит стоимость качественной и высококонкурентной российской продукции для конечного потребителя в Бразилии».

Накопленная А. Гурьевым экспертиза и успешная практика взаимодействия между «ФосАгро» и государственными ведомствами позволяют рассчитывать, что Совет предпринимателей России и Бразилии будет маяком, освещающим путь капитанам российского и бразильского бизнеса навстречу друг другу.