Париж, 27 июня, 2019, 19:49 — ИА Регнум. Соединенные Штаты продолжат «кампанию максимального давления» против Ирана, потому что «это работает», 27 июня передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Противостояние Ирана и США

«Мы привержены политике максимального экономического давления, потому что она работает» , — заявил журналистам спецпосланник США по Ирану Брайан Хук перед встречей с дипломатами Франции, Германии и Великобритании в Париже.

Хук отметил, что санкции США «не дают права» Ирану нарушать обязательства по ядерному оружию.

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