Киев, 27 июня, 2019, 19:20 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин ответил на претензии со стороны украинского президента Владимира Зеленского, который потребовал от внешнеполитического ведомства объясниться за ноту, направленную в МИД России по поводу украинских моряков-нарушителей, которых судят в РФ. Соответствующее заявление Климкин сделал сегодня в интервью «Украинской правде».

Kmu.gov.ua Павел Климкин

Напомним, что в России идёт суд над 24 украинскими моряками и сотрудниками СБУ, которые по приказу бывшего президента Украины Петра Порошенко вторглись в территориальные воды Российской Федерации и пытались прорваться через Керченский пролив.

МИД Украины постоянно шлет бессильные ноты протеста в адрес МИД России и требует освобождения украинских моряков. Также украинский МИД получает ноты в ответ.

Зеленский 27 июня провел короткий брифинг, на котором потребовал от МИД своей страны объяснить, почему ведомство не согласовало с ним ответ на ноту по украинским морякам. Зеленский заявил, что Климкин вообще не считает нужным согласовывать с ним такие вопросы, а президент Украины узнает о внешнеполитических шагах Киева из интернета.

Однако Климкин проблемы в этом не видит и заявил, что у МИД есть полномочия отвечать на ноты без согласования с президентом.

«Эта нота была в рамках нашего общения и нашего судебного дела по международному трибуналу», — сказал Климкин.