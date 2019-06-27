Абэ и Си Цзиньпин договорились вести «честную торговлю»
Осака, Япония, 27 июня, 2019, 19:02 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и глава КНР Си Цзиньпин провели переговоры перед началом саммита G-20 в Осаке, 27 июня передает агентство Reuters.
Иван Шилов ИА REGNUM
Синдзо Абэ и Си Цзиньпин
Согласно заявлению после переговоров, лидеры провели «очень откровенный обмен мнениями» и договорились о необходимости «свободной и честной торговли».
Также сообщается, что Абэ пригласил Си Цзиньпина посетить Японию «во время цветения сакуры следующей весной».
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