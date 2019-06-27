Санкт-Петербург, 27 июня, 2019, 19:00 — ИА Регнум. В Ленинградской области продолжаются активные реставрационные работы на территории Выборгского замка и города Выборга. Об этом сообщил журналистам 27 июня директор Выборгского объединенного музея-заповедника Владимир Цой, передает корреспондент ИА REGNUM.

Lenobl.ru Выборгский замок

В настоящее время специалисты работают с такими объектами, как башня св. Олафа, башня Ратуши и Дом наместника. Завершить реставрацию планируют к концу 2020 года.

По завершении работ для туристов станут доступны новые объекты. Так, в башне Ратуши планируют открыть экспозицию, рассказывающую о первом каменном городе, первом каменном укреплении Выборга. Некоторые сооружения Выборгского замка уже отреставрированы, но пока недоступны для массового посещения. К таким объектам относится Часовая башня.

«Мы уже проводили первые экскурсии на этот объект, и надеюсь, что в этом году также мы откроем его в штатном режиме для посетителей. Мы понимаем, что желание попасть на башню, которая была признана самым красивым архитектурным памятником Скандинавского полуострова в начале 20-го века, ничуть за эти прошедшие сто лет не изменилось», — комментирует Владимир Цой.

В этом году Выборг получил проект зоны охраны. Владимир Цой считает этот факт самым большим достижением, поскольку город пытался получить этот проект еще с конца 80-х годов прошлого столетия.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в ходе работ в Часовой башне Выборга нашли разведывательную схему советских военных, обрывки фронтовых писем советских солдат, постер шведской актрисы Ингрид Бергман из финского журнала, финско-английский карманный словарь, обрывки газет на финском, шведском и русском языках времен Второй мировой войны.

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