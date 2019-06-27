Санкт-Петербург, 27 июня, 2019, 18:43 — ИА Регнум. Избирательный комиссии и муниципальные советы МО «Академическое» и «Екатерингофский» в Петербурге вскоре могут ожидать проверку следователей из-за нарушений на выборах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Sledcom.ru Следственный комитет

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко уже обратился к начальнику ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Александру Клаусу с просьбой проверить жалобы на «Академическое», по «Екатерингофскому» обращение будет направлено в ближайшее время.

Заметим, к письму об «Академическом» приложили и коллективную жалобу 14 кандидатов в муниципалы, которые с 25 июня не могли подать документы на регистрацию.

Жаловалась на ИКМО и лидер регионального отделения «Справедливой России» Марина Шишкина. Она писала, что глава МО Игорь Пыжик и руководитель местной администрации Елена Гаврилова якобы лично препятствовали выдвижению кандидатов.

Недовольные требуют возбудить в отношении упомянутых лиц, а также охранников и членов ИКМО уголовные дела по статье 141 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав»), которой грозил нарушителям Центризбирком России.

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Жалобу на ИКМО «Екатерингофский» из-за сокрытия даты объявления выборов в прокуратуру уже направил депутат Заксобрания Борис Вишневский, но обращение поступит и от Горизбиркома, пообещал член Центризбиркома Евгений Шевченко, который посетил округ лично.

Рабочая группа Горизбиркома предложила признать работу ИКМО неудовлетворительной. Из-за допущенных махинаций ИКМО обязали отсчитывать 20-дневный срок, который дается кандидатам на выдвижение, не с 10 июня, когда якобы были объявлены выборы, о чем никто не знал, а с 25 июня.

Шевченко пришлось лично налаживать работу по приему документов в муниципалитете. Он указал принять всех, кто пришел в комиссию до 18:00, принимать кандидатов по двое, и тратить на одного не час, а 10−15 минут.

«Когда в городе 109 муниципальных образований, а порядка 7−10 устраивают такую чехарду и вакханалию, это, мягко говоря, дискредитирует всю избирательную систему», — заявил Шевченко сотрудникам ИКМО «Екатерингофский».

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Заметим, утром 27 июня, когда рабочая группа рассматривала историю вокруг «Екатерингофского» в первый раз, она колебалась в своем решении — стоит ли продлевать срок приема документов. В это время по совпадению в Горизбирком пожаловал и вице-спикер Заксобрания Петербурга, единоросс Сергей Соловьев, «вотчиной» которого считают МО «Екатерингофский».

Примерно в то же время члены ИКМО заявили в полицию на самовыдвиженца Федора Горожанко, всегда нелестно отзывающегося о Соловьеве и его влиянии на округ. Поводом для заявления в органы стало то, что пришедший утром к ИКМО Горожанко не согласился с тем, что кандидатов будут принимать не в порядке живой очереди, а по каким-то особым «спискам» в распоряжении комиссии.

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