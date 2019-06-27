Киев, 27 июня, 2019, 18:38 — ИА Регнум. На Украине эксперты обсуждают заочную перепалку между президентом страны Владимиром Зеленским и главой МИД страны Павлом Климкиным.

Kmu.gov.ua Павел Климкин

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня на специальном брифинге Зеленский обвинил Климкина в том, что министр, не посоветовавшись с главой государства, ответил на ноту России по пленным морякам (речь идет об украинских моряках, задержанных в результате провокации в Керченском проливе).

«Я в глаза не видел наш ответ на ноту РФ, так как господин Климкин не считает необходимым обсуждать такие вопросы с президентом Украины. А это вопрос безопасности страны, вопрос жизни наших граждан, это все является приоритетом каждого президента, любого, нравится он кому-то или нет», — заявил Зеленский.

Президент заявил, что такие действия могут поставить под угрозу возвращение украинских моряков в принципе.

В ответ Климкин заявил, что его ведомство имело полномочия без согласований с президентом направлять ответ на российскую ноту. По его словам, украинская нота фиксирует только международно-правовую позицию Украины, не содержит «никаких политических моментов» и принципиально новых вопросов.

Эксперт-международник Олег Волошин напоминает, что совсем недавно Зеленский сам предлагал Климкину остаться во главе МИД — «а теперь признает, что тот его главой государства фактически не признает».

«Пусть Зеленский вспомнит, что его дипломатического советника Пристайко из числа своих друзей тоже номинировал Климкин. Браво! Раньше у нас была плохая внешняя политика, теперь ее как продуманной системы целей и средств их достижения нет вообще», — комментирует ситуацию Волошин.

ИА REGNUM напоминает, что, по утверждению украинского МИД, в ноте, направленной 25 июня, Министерство иностранных дел Российской Федерации предложило Украине предоставить письменные гарантии продолжения уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством.

«Считаем это предложение России неприемлемым и обостряющим спор между Украиной и Россией относительно иммунитетов военных кораблей. Об этом украинская сторона уже проинформировала Международный трибунал по морскому праву», — сказано в комментарии украинского МИД.

Также ведомство потребовало «немедленно проинформировать» о времени и месте освобождения и возвращения под контроль Украины кораблей и членов их экипажей.