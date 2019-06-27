Киев, 27 июня, 2019, 18:28 — ИА Регнум. Экс-замглавы администрации президента Украины, юрист Андрей Портнов отметил, что является таким же «одиозным соратником» четвертого президента Виктора Януковича, как и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко. Об этом Портнов написал 27 июня на своей странице в Фейсбук, комментируя заявление партии «Европейская солидарность».

Иван Шилов ИА REGNUM Янукович и Порошенко

Он напомнил, что Порошенко занимал пост министра экономического развития при президенте Викторе Януковиче, а также был отцом-основателем Партии регионов.

«Партия Порошенко «Европейская солидарность» заявила сегодня, что одиозный соратник Януковича Портнов готовит реванш. По поводу реванша замечаний к тексту нет, а по поводу Януковича — всего одна ремарка. Это не я одиозный соратник Януковича, а мы с Вами, Петр Алексеевич, одиозные соратники Януковича. Правда, я не занимал при Януковиче такую большую должность, как Вы, не дарил Януковичу дорогие картины Айвазовского, не жил у него часами на коврике в приёмной, не был членом и создателем его партии и фаворитом правительства Азарова. Ну и проработал я всего на полтора года дольше Вас», — отметил Портнов.

Он призвал Порошенко не «абстрагироваться» от Януковича.

«Корректнее писать так — одиозные соратники Януковича — Порошенко и Портнов вошли в новый виток внутреннего конфликта. Или так — внутри команды Януковича очередное противостояние членов команды», — призвал Портнов.

Кроме того, Портнов обвинил Порошенко в воровстве, зарабатывании на государственных закупках в армию, а также в подрыве обороноспособности Украины.

«Это не реванш. Это Вам, Петр Алексеевич, от меня привет. Фабула уголовного дела простая — вы крали бюджетные деньги и зарабатывали на поставках бронежилетов, из корыстных побуждений снабжая украинских солдат некачественными средствами защиты. Вы усиливали врага и подрывали обороноспособность Украины. В этом уголовном деле Вас и руководство Вашего министерства обороны ждёт ещё пару десятков неприятных сюрпризов», — пообещал Портнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня партия «Европейская солидарность» заявила, что Государственное бюро расследований якобы подрывает обороноспособность украинской армии, ведя расследование уголовных производств по факту поставки в армию бракованных бронежилетов, палаток и формы.

«Европейская солидарность» считает действия ГБР спланированной операцией, направленной на подрыв обороноспособности украинской армии. Ведь обыски и изъятия документов происходят с многочисленными процессуальными нарушениями, что привело к полному блокированию всех последующих поставок необходимых материально-технических средств для нужд ВСУ (в частности, бронежилетов, касок и других средств индивидуальной защиты). В то время, когда в Донбассе ежедневно не утихают обстрелы украинских позиций, подобные действия ГБР ставят под угрозу жизнь украинских воинов…

Этот шаг играет исключительно на руку России. Кремль очень хочет, чтобы украинская армия вернулась в состояние, в котором она находилась до 2014 года, когда ВСУ были намеренно уничтожены российскими ставленниками в министерстве обороны Украины», — говорится в заявлении.

Также партия задала вопрос председателю Государственного бюро расследований Роману Трубе.

Напомним, 27 июня следователи ГБР изъяли оригиналы документов в некоторых подразделениях министерства обороны по факту расследования восьми уголовных производств, в которых фигурирует экс-президент Порошенко.