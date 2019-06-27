Портнов рассказал о связях Порошенко с Януковичем
Киев, 27 июня, 2019, 18:28 — ИА Регнум. Экс-замглавы администрации президента Украины, юрист Андрей Портнов отметил, что является таким же «одиозным соратником» четвертого президента Виктора Януковича, как и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко. Об этом Портнов написал 27 июня на своей странице в Фейсбук, комментируя заявление партии «Европейская солидарность».
Он напомнил, что Порошенко занимал пост министра экономического развития при президенте Викторе Януковиче, а также был отцом-основателем Партии регионов.
Он призвал Порошенко не «абстрагироваться» от Януковича.
Кроме того, Портнов обвинил Порошенко в воровстве, зарабатывании на государственных закупках в армию, а также в подрыве обороноспособности Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня партия «Европейская солидарность» заявила, что Государственное бюро расследований якобы подрывает обороноспособность украинской армии, ведя расследование уголовных производств по факту поставки в армию бракованных бронежилетов, палаток и формы.
«Европейская солидарность» считает действия ГБР спланированной операцией, направленной на подрыв обороноспособности украинской армии. Ведь обыски и изъятия документов происходят с многочисленными процессуальными нарушениями, что привело к полному блокированию всех последующих поставок необходимых материально-технических средств для нужд ВСУ (в частности, бронежилетов, касок и других средств индивидуальной защиты). В то время, когда в Донбассе ежедневно не утихают обстрелы украинских позиций, подобные действия ГБР ставят под угрозу жизнь украинских воинов…
Этот шаг играет исключительно на руку России. Кремль очень хочет, чтобы украинская армия вернулась в состояние, в котором она находилась до 2014 года, когда ВСУ были намеренно уничтожены российскими ставленниками в министерстве обороны Украины», — говорится в заявлении.
Также партия задала вопрос председателю Государственного бюро расследований Роману Трубе.
Напомним, 27 июня следователи ГБР изъяли оригиналы документов в некоторых подразделениях министерства обороны по факту расследования восьми уголовных производств, в которых фигурирует экс-президент Порошенко.