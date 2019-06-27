Киев, 27 июня, 2019, 18:19 — ИА Регнум. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук не должен быть посредником в переговорах с Россией. Об этом 27 июня заявил на брифинге в Киеве президент Украины Владимир Зеленский.

Kremlin.ru Виктор Медведчук

По его словам, Киеву не нужны посредники в переговорах с Кремлем.

«Я никогда в своей жизни и на должности президента Украины, и в целом не общался с господином Медведчуком. Это — правда. Когда у нас есть большая, независимая страна, самостоятельна Украина, я не понимаю, почему у нас должны быть посредники?» — задался вопросом Зеленский.

«Он знает мое отношение к этому вопросу. Это не о каких-то личностях. Это очень важный вопрос: почему поднимается вопрос возврата пленных, почему поднимается вопрос прекращения войны с его стороны только под выборы? Спросите его», — посоветовал Зеленский журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае Зеленский заявил, что главным условием для начала диалога между Киевом и Москвой является освобождение украинских заключенных.

«Конкретным подтверждением этой готовности должен стать взаимный обмен нашими гражданами в формате «всех на всех». Без исключений. С нашей стороны мы готовы обсуждать новые условия сосуществования Украины и России», — заявил Зеленский, слова которого приводила его пресс-служба.