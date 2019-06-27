Высший суд Индонезии подтвердил победу Видодо на президентских выборах
Джакарта, 27 июня, 2019, 18:17 — ИА Регнум. Конституционный суд Индонезии подтвердил победу на выборах президента Джоко Видодо, 27 июня передает агентство Reuters.
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Джоко Видодо
Суд отверг обвинения в мошенничестве со стороны соперника Прабово Субианто, выдвинутые против Видодо после его победы на выборах в апреле.
Как сообщало ИА REGNUM, на выборах в Индонезии в апреле Видодо был избран президентом, набрав 55,5% голосов.
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