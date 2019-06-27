Киев, 27 июня, 2019, 18:17 — ИА Регнум. Брюссель давно принял решение о возврате российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Об этом 27 июня заявил на брифинге в Киеве президент Украины Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Я был в Брюсселе, я был в Париже, я был в Берлине. Кроме встречи с фрау Меркель, кроме встречи с президентом Макроном, у меня было по семь встреч ежедневно… На каждой встрече я поднимал этот вопрос относительно возврата России в ПАСЕ. Поверьте мне, каждый из тех людей, с которыми я встречался, говорили мне: «Владимир, поймите, такая ситуация. ПАСЕ — это площадка для переговоров». То есть это решение было уже давно», — заверил Зеленский.

При этом он обратился к депутатам Верховной рады с вопросом: «Что они сделали, чтобы этого не произошло?».

«С каждым человеком, с которым я обсуждал этот вопрос, они все на 100% знали ответ на этот вопрос. Я об этом говорил за границей, к сожалению, меня не услышали. Решение было давно принято. Я делал всё, что я могу, но всё это постфактум», — добавил Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, которая позволяет России вернуться в ассамблею. За принятие резолюции проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались. Примечательно, что украинская делегация подала к резолюции более 200 поправок. Их рассмотрение началось около 21:00 24 июня по киевскому времени и завершилось в 1:45 25 июня.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что одобренная депутатами ПАСЕ резолюция об изменении санкционного механизма, которая вернула России право голоса, является недопустимой уступкой.

«То, что произошло сегодня в ПАСЕ, является свидетельством отхода от задекларированных стандартов, принципов и ценностей Совета Европы в результате беспрецедентного давления и финансового шантажа со стороны Российской Федерации. К сожалению, это произошло в результате откровенного попустительства со стороны ряда стран, руководство которых, с одной стороны, подчеркивает необходимость прекращения российской агрессии против Украины, а с другой — поощряет агрессора», — говорится в заявлении МИД Украины.