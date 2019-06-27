Москва, 27 июня, 2019, 18:09 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп готовится к выборам и находится в оживлённом тонусе, считает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 27 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя реплику Трампа, сказавшего «Не ваше дело!» журналистке, которая поинтересовалась у него о том, как он будет вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Трамп приободрился, — сказал Кургинян. — Он начинает кампанию, потому что он знает, что выборы предстоят беспрецедентно грязные, что все эти темы будут, и он готовится к ним, и он находится в таком оживлённом тонусе. Чем больше он лично с его качествами выходит за рамки политкорректности, тем больше он выигрывает. Все остальные, когда они выходят за рамки политкорректности, проигрывают тут же, а он, выйдя за эти рамки на определённое расстояние — он всегда точно знает, на какое, — выигрывает. Он уже точно знает, что его президентская кампания на грани фола, за гранью фола».

Напомним, как сообщалось ранее, Трамп признался, что он уверен в очень хорошем предстоящем разговоре с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20.

«Не ваше дело», — заявил он журналистке, которая спросила его, будет ли Трамп давить на президента РФ, чтобы тот «не вмешивался в выборы 2020 года».