Москва, 27 июня, 2019, 17:56 — ИА Регнум. На Украине наблюдается непримиримый цивилизационный раскол, считает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 27 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

«На Украине межцивилизационный конфликт, — отметил Кургинян. — Украина является расколотой страной между двумя цивилизациями, которые сейчас показывают своё лицо. Одна из них — это цивилизация Жукова и Ватутина, денацификации и разгрома Германии, а другая — Бандеры-Шухевича, то есть цивилизация СС. Они показали своё лицо. Это непримиримый цивилизационный раскол, который происходит сейчас в рамках латентной гражданской войны, которая получила острый характер в Донбассе».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, окружной административный суд Киева 26 июня в специальном заявлении объяснил отмену переименования проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича. В частности, в заявлении говорится, что суд удовлетворил иск ОО «Еврейская правозащитная группа» и ОО «Антифашистская правозащитная лига» к Киевскому городскому совету, признал противоправными и отменил соответствующие переименования.

Суд подчеркивает, что соответствующее решение принято ввиду нарушения процедуры переименования проспектов Московского и Генерала Ватутина, а также в связи с отсутствием надлежащего обоснования принятия данных решений.