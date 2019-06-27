Украина расколота, и там межцивилизационный конфликт – Кургинян
Москва, 27 июня, 2019, 17:56 — ИА Регнум. На Украине наблюдается непримиримый цивилизационный раскол, считает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 27 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, окружной административный суд Киева 26 июня в специальном заявлении объяснил отмену переименования проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича. В частности, в заявлении говорится, что суд удовлетворил иск ОО «Еврейская правозащитная группа» и ОО «Антифашистская правозащитная лига» к Киевскому городскому совету, признал противоправными и отменил соответствующие переименования.
Суд подчеркивает, что соответствующее решение принято ввиду нарушения процедуры переименования проспектов Московского и Генерала Ватутина, а также в связи с отсутствием надлежащего обоснования принятия данных решений.