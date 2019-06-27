Зеленский напуган – лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян
Москва, 27 июня, 2019, 17:47 — ИА Регнум. Для президента Украины Владимира Зеленского тема украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, коронная, а министру иностранных дел Украины Павлу Климкину на них «наплевать», считает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 27 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова Зеленского, признавшегося, что Климкин не проинформировал его об ответе Украины на ноту РФ, касающуюся судьбы украинских моряков.
Однако главное свойство украинской политики, по мнению Кургиняна, заключается в том, как там «вытаскивают сор из избы».
Напомним, как сообщалось ранее, Зеленский заявил, что МИД Украины не согласовывал с ним ответ Киева на ноту Москвы, касающуюся судьбы украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.
Также отметим, что 26 июня МИД РФ направил ноты в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины в Москве по инциденту с украинскими военными кораблями в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
В частности, МИД указал на имеющиеся в рамках российского уголовно-процессуального законодательства «возможности в отношении моряков и кораблей, которые могут быть на данном этапе задействованы украинской стороной в целях их освобождения».
В свою очередь глава МИД Украины Климкин заявил, что его страна отвергает предложенные Москвой условия по освобождению украинских моряков.