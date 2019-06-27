Москва, 27 июня, 2019, 17:47 — ИА Регнум. Для президента Украины Владимира Зеленского тема украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, коронная, а министру иностранных дел Украины Павлу Климкину на них «наплевать», считает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 27 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова Зеленского, признавшегося, что Климкин не проинформировал его об ответе Украины на ноту РФ, касающуюся судьбы украинских моряков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Он напуган. Он бывает в двух состояниях: когда он расслаблен и когда напуган, — сказал Кургинян. — Для него тема моряков коронная. Его интересуют только выборы. Он больше ничего не понимает. Он понимает, что его подставили по выборам круто. Ему моряки нужны, а Климкину моряки не нужны. Климкину нужно, чтобы у Зеленского моряков не было. Климкину глубоко наплевать на то, что будет дальше. Он сейчас министр, а потом никто. Он не занимается ни моряками, ни образом Украины в глазах мира, ни украинской стратегией. Он занимается тем, чтобы опустить этого клоуна. А клоун это понимает».

Однако главное свойство украинской политики, по мнению Кургиняна, заключается в том, как там «вытаскивают сор из избы».

«Всё это могло происходить в его (Зеленского — прим. ИА REGNUM) кабинете, куда должен был быть вызван Климкин, и ему должно было быть показано, ху из ху», — отметил Кургинян.

Напомним, как сообщалось ранее, Зеленский заявил, что МИД Украины не согласовывал с ним ответ Киева на ноту Москвы, касающуюся судьбы украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.

«Я узнаю информацию про наши международные шаги из интернета, — заявил Зеленский. — Я говорю о ноте, которую мы получили от РФ о возвращении наших моряков, и о нашей ответной ноте, которую отправил МИД. Я вам объясню простым, не юридическим языком, что происходит. Я, президент Украины, не видел нашего ответа на ноту РФ, потому что господин Климкин не считает нужным обсуждать такие вопросы с президентом Украины».

Также отметим, что 26 июня МИД РФ направил ноты в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины в Москве по инциденту с украинскими военными кораблями в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

В частности, МИД указал на имеющиеся в рамках российского уголовно-процессуального законодательства «возможности в отношении моряков и кораблей, которые могут быть на данном этапе задействованы украинской стороной в целях их освобождения».

В свою очередь глава МИД Украины Климкин заявил, что его страна отвергает предложенные Москвой условия по освобождению украинских моряков.