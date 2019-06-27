Киев, 27 июня, 2019, 17:27 — ИА Регнум. Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко призывает президента Украины Владимира Зеленского не подписывать указы о назначении глав областных государственных администраций кандидатур, которые были согласованы правительством накануне.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Соответствующее заявление Розенко обнародовано сегодня, 27 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вице-премьер утверждает, что среди претендентов на должности глав областных администраций оказались люди «со шлейфом сомнительного, уголовного прошлого и с откровенно антиукраинской позицией».

Кого конкретно он имеет ввиду, Розенко уточнять не стал.

«Как показала дискуссия на заседании правительства, при представлении данных кандидатов были нарушены провозглашенные Вами ранее же принципы… Никакие «открытые, прозрачные, честные и публичные» конкурсы на должности глав ОГА не были проведены. Кандидаты — кроме одного — так и не смогли внятно объяснить как они оказались в числе претендентов на эти должности», — информирует чиновник.

Розенко заявил, что накануне членам правительства были розданы материалы о кандидатах, и вообще перечень кандидатов только за полчаса до заседания правительства.

«Убежден, что у нас есть все возможности для того, чтобы в недельный срок провести новый открытый и прозрачный отбор на должности глав ОГА. Убежден также, что большинство из ранее внесенных Вами кандидатур смогут доказать свою способность управлять областями на этих открытых конкурсах. Есть действительно достойные кандидатуры среди предложенных кандидатур», — подчеркнул он.

ИА REGNUM напоминает, что 26 июня правительство согласовало 8 кандидатур на должности председателей областных государственных администраций, которые будут внесены на рассмотрение президенту Владимиру Зеленскому. Известно, что согласование было не единогласным — часть министров выступили против, но их голоса не имели решающего значения.

Самый жесткий конфликт разгорелся вокруг назначения нового губернатора Одесской области Андрея Андрейчикова, якобы известного продажей металлолома в Приднестровье и связями с «пророссийскими политиками».