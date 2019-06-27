Ярославль, 27 июня, 2019, 17:07 — ИА Регнум. Власти Ярославля хотят отказаться от маршрутных такси, начиная с 2021 года. Такие сроки содержатся в проекте постановления мэрии, опубликованном на официальном сайте администрации города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Маршрутное такси в Ярославле

Ранее власти заявляли, что намерены отказаться от перевозок по нерегулируемому тарифу (это и есть маршрутные такси) в Ярославле уже с 2020 года. Это вызвало резкое недовольство перевозчиков, которые имеют на руках действующие свидетельства на право перевозок. Кроме того, многие взяли кредит и обновили автопарк под обещания предыдущего мэра города Владимира Слепцова о сохранении их бизнеса.

Ранее все планы мэрии изменить правила игры на рынке перевозок озвучивались только устно. И вот появился документ, который объясняет, как и когда город перейдет на регулируемый тариф. Это «Документ планирования регулярных перевозок на территории города Ярославля».

Во-первых, изменению подлежат все маршруты по нерегулируемому тарифу — а их в Ярославле 31. Во-вторых, проект постановления говорит, что это произойдет по окончании действий свидетельств, ранее выданных бизнесменам. Для большинства маршрутов это июль 2021 года. Некоторые маршрутки будут работать дольше — до 2024−2025 годов.

«Проект пока не подписан — проходит процедуру оценки регулирующего воздействия. Он не предполагает отказ от нерегулируемого тарифа, а предполагает возможность изменения вида перевозок после окончания действия свидетельств», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Сергей Волканевский.

В мэрии пояснили, что документ не означает обязательного перехода с нерегулируемого тарифа на регулируемый по данным маршрутам, а лишь дают исполнительной власти такую возможность.

Пока можно говорить о том, что владельцы маршрутных такси одержали локальную победу. Ранее в мэрии заявляли, что при переходе на регулируемый тариф свидетельства могут быть аннулированы досрочно. Судя по всему, глобальная реформа городского транспорта в Ярославле отодвигается на два года.